04 декабря 2020, 19:19
Полиция задержала мужчину, который зарезал жену ножницами в Ростовской области
Правоохранители задержали жителя Ростовской области, который зарезал гражданскую жену ножницами.
Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на информацию СУ СКР по региону, семейная ссора со смертельным исходом произошла 30 ноября в городе Красный Сулин. В ходе ссоры 55-летний мужчина схватил ножницы и ударил женщину в живот. Скорая привезла пострадавшую в больницу, но врачи не смогли ее спасти.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.