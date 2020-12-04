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    04 декабря 2020, 19:19

    Полиция задержала мужчину, который зарезал жену ножницами в Ростовской области

    Редакция сайта 360°

    Правоохранители задержали жителя Ростовской области, который зарезал гражданскую жену ножницами.

    Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на информацию СУ СКР по региону, семейная ссора со смертельным исходом произошла 30 ноября в городе Красный Сулин. В ходе ссоры 55-летний мужчина схватил ножницы и ударил женщину в живот. Скорая привезла пострадавшую в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.