Полиция задержала мужчину, изнасиловавшего сына на глазах у соседей

Представители правоохранительных органов задержали мужчину, который изнасиловал своего 10-летнего сына на глазах у своих соседей по коммунальной квартире в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

По информации полиции, вечером 13 июля соседка, которая делила с семьей подозреваемого квартиру, через открытую дверь, увидела сцену насилия над ребенком. Женщина сообщила об этом представителям правопорядка. 44-летнего мужчину задержали, информирует ИА «Невские новости».

Он признался в содеянном и заявил, что ранее неоднократно применял насильственные действия сексуального характера к своему сыну. Уточняется, что это продолжалось около года. В ближайшее время будет избрана мера пресечения в отношении подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.