Полиция задержала мигранта за нападение на отказавшую в знакомстве девушку

Полиция Санкт-Петербурга задержала мигранта, подозреваемого в избиении и попытке изнасиловать местную жительницу. 45-летний мужчина объяснил, что ударил ее после отказа в знакомстве.

Во вторник, 20 октября, девушка обратилась в отдел МВД по Приморскому району. Она рассказала, что на Серебристом бульваре неизвестный избил ее руками и пытался изнасиловать.

В тот же день мужчину задержали. Он объяснил, что «романтично» флиртовал. После получения отказа мигрант нанес девушке удар и, увидев случайных прохожих, скрылся, пишет ИА «Невские новости».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.