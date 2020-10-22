22 октября 2020, 11:45
Полиция задержала мигранта за нападение на отказавшую в знакомстве девушку
Полиция Санкт-Петербурга задержала мигранта, подозреваемого в избиении и попытке изнасиловать местную жительницу. 45-летний мужчина объяснил, что ударил ее после отказа в знакомстве.
Во вторник, 20 октября, девушка обратилась в отдел МВД по Приморскому району. Она рассказала, что на Серебристом бульваре неизвестный избил ее руками и пытался изнасиловать.
В тот же день мужчину задержали. Он объяснил, что «романтично» флиртовал. После получения отказа мигрант нанес девушке удар и, увидев случайных прохожих, скрылся, пишет ИА «Невские новости».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.