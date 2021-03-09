Полиция задержала мать утонувшего в ванной ребенка в Санкт-Петербурге

Жительницу Санкт-Петербурга задержала полиция после того, как ее маленький сын утонул в ванной. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Сейчас ребенок находится в реанимации. Он захлебнулся, когда мама оставила его без присмотра. Уточняется, что женщина в этот момент была нетрезва. Ее доставили в полицию. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.