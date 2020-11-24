Полиция задержала мать, оставившую 10-летнего сына одного в квартире

Мальчик провел пять дней взаперти в московской квартире. В помещении ребенок оказался один. Полицейские завели уголовное дело, разыскали и задержали предполагаемую мать школьника.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино при содействии сотрудников УВД по ЗАО установили местонахождение и задержали на улице Шолохова женщину, предположительно, мать мальчика, оставленного в закрытой квартире на несколько дней», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Ребенка нашли запертым в квартире после того, как соседи забили тревогу. Сотрудники МЧС вскрыли дверь, а затем 10-летнего мальчика отвезли в филиал Детской городской больницы №9 для оказания необходимой помощи. Полицейские завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

«В отношении 31-летней задержанной проводятся следственные действия и уточняются все обстоятельства произошедшего», — отметила пресс-служба УВД по ЗАО.

Ранее бывшая соседка матери ребенка рассказала, что та была странной женщиной. По слухам, мать мальчика употребляет наркотики. Соседка семьи также рассказала «360», что ребенок очень самостоятельный. Он жил с прадедом, но тот умер в прошлом году.