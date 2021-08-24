Полиция задержала лжесантехников, обманывавших пенсионерок в Петербурге

Полиция задержала трех подозреваемых в мошенничестве в Санкт-Петербурге. Предполагается, что они обманывали пожилых людей. притворяясь сантехниками и вымогая деньги. Об этом рассказали «Невские новости».

в Середине августа 82-летняя женщина заявила в полицию о том, что у нее обманным путем похитили 15 тысяч рублей. Ей поступил звонок якобы от диспетчера. Неизвестный сообщил, что в ее квартире должна пройти плановая проверка водопровода. После этого к ней в квартиру пришел мужчина, представившийся сантехником. Проведя некие действия, он потребовал с женщины 15 тысяч рублей за «работы».

Полиция выявила аналогичные преступления и задержала еще двоих подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.