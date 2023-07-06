Происшествия 06 июля 2023, 02:04 Полиция задержала глумившегося над Кораном в Ульяновске иностранца Губернатор Русских: задержан глумившийся над Кораном в Ульяновске иностранец РИА «Новости»

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Мужчина, совершавший кощунственные действия над Кораном, задержан сотрудниками правоохранительных органов в Ульяновске. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Алексей Русских.

Задержанным, по предварительным данным, оказался египтянин. Свое глумление над Кораном он снял на видео, которое позже появилось в Сети.

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«По предварительным данным, провокатор находится на территории Ульяновска. Сейчас этим вопиющим случаем занимаются наши правоохранители. Преступника задержали», — написал Русских.

Губернатор отметил, что Ульяновская область всегда была и остается многонациональным регионом. Местные жители уважают друг друга и чтят традиции. Поэтому преступление против одного из народов, проживающих на территории региона, это преступление «против всех».

Русских выразил уверенность, что действиям злоумышленника дадут самую жесткую оценку. В России неуважение к Корану считается «омерзительным преступлением» в отличие от других стран, добавил Русских.

Ранее житель Кабардино-Балкарии пробрался в мечеть и попытался сжечь несколько Коранов. Его действия попали на видео.