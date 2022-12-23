Происшествия 23 декабря 2022, 16:42 Полиция задержала двух мужчин в Крыму, которые украли 2,2 миллиона рублей из магазина

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Сотрудники полиции задержали двоих жителей Крыма, которые два раза обворовали магазин в симферопольском Дворце культуры профсоюзов. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Крым.

В первый раз мужчинам удалось вынести из магазина 1,2 миллиона рублей. Через месяц грабители снова пробрались туда и украли деньги в сумме более миллиона рублей.

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Отмечается, что при задержании мужчины признались в содеянном.

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