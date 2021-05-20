Полиция задержала девушку, гуляющую без одежды по центру Петербурга

Правоохранительные органы задержали девушку, гуляющую без одежды по центру Санкт-Петербурга. Очевидцы опубликовали видео с инцидентом в соцсетях, написал «Царьград».

Местную жительницу отправили в отделение для выяснения обстоятельств. Горожане предположили, что девушка повела себя странно из-за очень жаркой погоды. Накануне температура в Петербурге поднялась до 30 градусов тепла.

«В такой жаркий день, почему бы не погулять — в чем мать родила», — подписал публикацию автор.

Другие пользователи Сети подумали, что молодая женщина перед выходом на улицу употребила запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что мужчина из Италии заявил о пропаже крупной суммы денег после визита своего земляка в Санкт-Петербурге. Гражданин италии обратился к стражам порядка и заявил о пропаже ключей от квартиры и 5 800 евро. Эта сумма равна 522 тысячи рублей. Он рассказал, что не нашел деньги после того, как к нему заходил его знакомый. В настоящий момент сотрудники полиции ищут подозреваемого в совершении преступления.