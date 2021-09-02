Полиция задержала безбилетников, устроивших стрельбу в автобусе в Петербурге

Полиция в задержала троих молодых людей, которые вступили в конфликт с кондуктором в автобусе. Один из них стрелял из газового пистолета, сообщило РИА «Новости».

В полицию заявила кондуктор. По ее словам, молодые люди отказались платить за билеты, возник конфликт, после чего один из них выстрелил в салон автобуса из газового пистолета.

Полиция задержала троих подозреваемых в возрасте от 17 до 20 лет. Как сообщили полицейские, один из них признался, что стрелял, написал «Взгляд». На него составили протокол о мелком хулиганстве.