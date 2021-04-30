Полиция задержала банду наркоторговцев в Петрозаводске

В столице Карелии были задержаны шесть наркоторговцев, которые занимались поиском клиентов, желающих купить запрещенные вещества, и оставляли закладки в пределах города.

Как сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу МВД, преступники прибыли в Петрозаводск из других городов, решив организовать в Карелии сбыт наркотиков. Задержанные за торговлю наркотическими веществами граждане — уроженцы Вологодской, Самарской, Омской и Иркутской областей в возрасте от 24 до 30 лет. Также примечательно, что в число преступников входят две женщины.

При задержании было обнаружена партия наркотических средств в размере 400 граммов. Сотрудники МВД отмечают, что такая партия в 1000 превышает разовую дозу препаратов.

Группа преступников уже успела наладить свою деятельность на территории республики. Фигуранты искали клиентов через интернет, а наркотики оставляли в тайниках-закладках.

Против каждого из задержанных лиц возбудили уголовное дело, им грозит до 20 лет лишения свободы. Также одна из задержанных будет осуждена за кражу. Женщина за время своего нахождения в Петрозаводске украла у одного из местных жителей деньги и телефон.