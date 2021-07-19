Полиция задержала 18-летнего наркоторговца в Ленинградской области

В Ленинградской области полиция задержала 18-летнего молодого человека, который, по версии следствия, является владельцем интернет-магазина по продаже наркотиков. Об этом сообщило ИА Nation News.

Силовики провели обыск и обнаружили у молодого человека почти 100 граммов наркотических веществ. Предполагается, что задержанный владеет интернет-площадкой, на которой осуществляется продажа наркотиков. Возбуждено уголовное дело.