Полиция возобновила поиски пропавшего в лесу главы омского Минздрава

Поиски главы Минздрава Омской области Александра Мураховского возобновились с утра в понедельник. Об этом сообщили в региональном УМВД.

«Поиски возобновились», — сообщил РИА «Новости» представитель главка.

Пропавшего Мураховского ищут сотрудники полиции, Росгвардии, спасатели МЧС, волонтеры отряда «Лиза Алерт», «Доброспас», охотинспекторы и местные жители. Задействованы вертолет и беспилотники.

По данным МВД, 7 мая примерно в 270 километрах от Омска Мураховский уехал на квадроцикле с охотничьей базы в лес и пропал. Вечером 9 мая пропажу чиновника подтвердили официально и начали его поиски.

Квадроцикл Мураховского был найден в шести с половиной километрах от охотбазы. После в ряде СМИ появилась информация о том, что Мураховского нашли, но в пресс-службе УМВД эти сообщения опровергли. Ночью 10 мая поиски главы омского Минздрава были приостановлены. Операцию осложняли заболоченные участки леса и труднопроходимая местность. Стемнело и сильно похолодало.

Местные жители предположили, что Мураховский поехал в лес, чтобы поохотится на медведей. Животных видели в этом районе.