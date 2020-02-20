20 февраля 2020, 15:56
Полиция возбудила уголовное дело против убийцы знакомого
Из-за ссоры подозреваемый несколько раз ударил ножом знакомого и скрылся с места преступления. Потерпевший скончался от полученных ран. Об этом сообщили «Невские новости».
Сотрудники полиции обнаружили труп мужчины в одном из петербургских домов. Следователи предполагают, что погибший распивал алкоголь вместе со знакомым. Однако между ними возникла ссора, из-за которой подозреваемый напал на жертву с ножом. От ран потерпевший скончался на месте происшествия.
Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого по данному делу. Его обвинили по уголовной статье «Убийство».