Полиция возбудила уголовное дело против убийцы знакомого

Сотрудники полиции обнаружили труп мужчины в одном из петербургских домов. Следователи предполагают, что погибший распивал алкоголь вместе со знакомым. Однако между ними возникла ссора, из-за которой подозреваемый напал на жертву с ножом. От ран потерпевший скончался на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого по данному делу. Его обвинили по уголовной статье «Убийство».