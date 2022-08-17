Полиция Волгограда нашла виновного в убийстве, совершенном 14 лет назад

В Волгограде полиция задержала местного жителя, который подозревается в убийстве 14-летней давности. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По информации правоохранителей, в марте 2008 года 46-летний злоумышленник убил 49-летнего знакомого, нанеся ему многочисленные ножевые ранения. Конфликт между приятелями произошел во время распития спиртных напитков.

На допросе задержанный признался в содеянном. В настоящий момент он находится под стражей.