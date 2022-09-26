Полиция Владивостока задержала подростков, устроивших стрельбу из пневматического пистолета | 360°

Происшествия 26 сентября 2022, 14:13 Поделиться Telegram

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Viber Полиция Владивостока задержала подростков, устроивших стрельбу из пневматического пистолета

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Во Владивостоке два 15-летних подростка в результате стрельбы из пневматического пистолета повредили балкон жилого дома и оконное стекло. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com со ссылкой на правоохранителей.

Во время допроса молодые люди рассказали, что хотели пострелять из «пневмата», при этом не собирались причинять вред другим людям.

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Родители подростков сообщили, что готовы компенсировать пострадавшим все материальные траты, которые учинили их дети. Сейчас правоохранители выясняют точную сумму ущерба.

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