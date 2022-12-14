Происшествия 14 декабря 2022, 15:23 Полиция Владивостока начала проверку по факту повреждения нескольких автомобилей

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Во Владивостоке полиция проводит проверку по факту порчи нескольких автомобилей. Об этом написал сайт vostokmedia.com.

По предварительным данным, некий мужчина набросился на припаркованные автомобили и сломал механизм возврата на «ушках». Скорее всего, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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В пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку рассказали, что сейчас выясняется личность подозреваемого.

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