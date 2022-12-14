14 декабря 2022, 15:23
Полиция Владивостока начала проверку по факту повреждения нескольких автомобилей
Во Владивостоке полиция проводит проверку по факту порчи нескольких автомобилей. Об этом написал сайт vostokmedia.com.
По предварительным данным, некий мужчина набросился на припаркованные автомобили и сломал механизм возврата на «ушках». Скорее всего, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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В пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку рассказали, что сейчас выясняется личность подозреваемого.
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Владивосток
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