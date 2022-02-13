Полиция в Воронеже опровергла отказ искать пропавшего парня

Волонтеры в Воронеже заявили, что полицейские якобы не стали искать пропавшего 18-летнего парня, а только передали им заявку от родственников. Но в региональном главке МВД опровергли это, сообщило издание «Подъем».

В полиции рассказали, что родственники юноши обратились к ним днем 9 февраля и сообщили, что накануне он пропал. Правоохранители тут же организовали все мероприятия, привлекли кинологов. Поисковики развернули штаб, определили местность, где искать. Ночью пропавшего парня нашел один из волонтеров. Юношу доставили в реанимацию, примерно через час он умер.

«Так что участвовали наши. Полиция начала поисковые мероприятия, когда поступило заявление», — заявили в МВД по Воронежской области.

Одна из добровольцев Марина Деттерер ранее написала в социальной сети, что полиция и МЧС якобы «сидели и ждали приезда волонтеров», а сами ничего не предприняли для того, чтобы найти парня. Она также рассказала, что во время поисков в поселении, где волонтеры разбили свой штаб, погас свет и от езды по нечищеным дорогам поисковики пробили колесо в машине.

Ранее следователи под Омском установили, что пропавшая в конце января женщина умерла от переохлаждения.