Эксклюзив 08 апреля 2023, 00:30 Полиция в Сочи задержала автомобиль с оружием времен Великой Отечественной войны МВД России: полиция в Сочи задержала Mersedes с армянскими номерами с оружием времен ВОВ

Читать 360tv в

Гранатомет, несколько винтовок и пистолетов-пулеметов обнаружили в автомобиле Mercedes, который в Сочи остановили сотрудники ДПС ГИБДД для проверки документов. Как сообщил источник «360», оружие времен Великой Отечественной войны водитель вез «на праздник».

«Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД (дислокация г. Сочи) ГУ МВД России по Краснодарскому краю на одной из улиц курорта для проверки документов остановили автомобиль марки Mercedes под управлением 45-летнего местного жителя. В салоне иномарки полицейские обнаружили предметы, конструктивно схожие с оружием», — сообщил официальную информацию сотрудник полиции.

Реклама

По предварительной информации, оружие является музейным экспонатом. Водитель на автомобиле с армянскими номерами транспортировал предметы из краснодарского музея в Сочи для использования в праздничных мероприятиях. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.