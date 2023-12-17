Происшествия 17 декабря 2023, 02:34 Полиция в Москве задержала рэпера, хотевшего «избить беременную русскую женщину» МВД: в Москве задержали рэпера, заявившего о желании избить беременную россиянку

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Сотрудники полиции в Москве задержали участника рэп-баттла, который заявил в одном из своих выступлений, что хочет избить беременную русскую женщину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Речь идет об уроженце Красноярского края. Его заподозрили в разжигании межнациональной ненависти. Текст рэпера возмутил интернет-пользователей, отметила Волк.

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Она добавила, что у подозреваемого изъяли мобильные устройства с записью видео, имеющего доказательное значение. По факту случившегося возбудили дело по статье 282 Уголовного кодекса России.

«Комплекс оперативных мероприятий и следственных действий продолжается», — отметила Волк.

Рэпер заявил, что раскаивается и хочет принести свои извинения перед всем русским народом.

Ранее в Москве задержали проукраинского блогера. Он распивал алкоголь на детской площадке и показывал друзьям татуировку на шее — принадлежность к террористической организации. Полицию вызвали местные жители.