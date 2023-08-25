25 августа 2023, 11:09
Полиция в Москве начала проверку из-за фото мужчины с пистолетом за пазухой
Полиция в Москве проверит фото мужчины с пистолетом за пазухой в магазине
Полицейские в Москве начали поиски мужчины, которого сфотографировали в магазине с пистолетом за пазухой. Снимок опубликовали в интернете. О происшествии сообщила пресс-служба столичного главка.
Правоохранители заподозрили мужчину в незаконном обороте оружия.
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«На опубликованных в сети Интернет фото изображен мужчина, который, предположительно, находится в общественном месте и демонстрирует предмет, внешне конструктивно схожий с короткоствольным огнестрельным оружием», — сказано в сообщении ГУ МВД.
Сотрудники ведомства проверят гражданина на причастность к противоправным деяниям.
Ранее подросток из Москвы выстрелил в лицо другу из пневмата. Пистолет он свободно купил на Wildberries и спрятал в своей комнате. Пострадавшего от выстрела госпитализировали с травмами глаза.
МВД РФ
Оружие
Москва 2023
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