Происшествия 25 августа 2023, 11:09 Полиция в Москве начала проверку из-за фото мужчины с пистолетом за пазухой Полиция в Москве проверит фото мужчины с пистолетом за пазухой в магазине Telegram-канал МВД МЕДИА

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Полицейские в Москве начали поиски мужчины, которого сфотографировали в магазине с пистолетом за пазухой. Снимок опубликовали в интернете. О происшествии сообщила пресс-служба столичного главка.

Правоохранители заподозрили мужчину в незаконном обороте оружия.

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«На опубликованных в сети Интернет фото изображен мужчина, который, предположительно, находится в общественном месте и демонстрирует предмет, внешне конструктивно схожий с короткоствольным огнестрельным оружием», — сказано в сообщении ГУ МВД.

Сотрудники ведомства проверят гражданина на причастность к противоправным деяниям.

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