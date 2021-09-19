Полиция в Батайске задержала мужчину, который размахивал ножом у школы

В Батайске Ростовской области задержали мужчину, который размахивал ножом недалеко от школы. Против него завели уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили на сайте регионального управления СК РФ.

Мужчину, который размахивал кухонным ножом перед прохожими, в том числе детьми, заметили недалеко от школы в Батайске еще 8 сентября. Предположительно, он пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый матерился и показывал окружающим нож, когда стоял на остановке общественного транспорта в непосредственной близости от образовательного учреждения.

На место происшествия тут же выехали правоохранители и обезвредили нарушителя. Им оказался 55-летний местный житель. В СК завели дело о хулиганстве с применением предметов в качестве оружия.

Сейчас дебошира допрашивают как подозреваемого. По итогам следователи примут решение об избрании меры пресечения. Расследование дела продолжается.

Ранее в Махачкале 25 подростков пострадали в результате отравления слезоточивым газом, который в школу протащили их сверстники.