Полиция увезла троих человек из дома на Совхозной, где после ужина с арбузом умерли бабушка и внучка

Полиция увезла трех человек из дома на Совхозной улице в московском районе Люблино, где ранее в больницу доставили уже 11 человек. Такую информацию сообщило РЕН ТВ.

По данным телеканала, все выведенные из дома являются местными жильцами. Никаких подробностей о том, по каким причинам к ним нагрянули полицейские, пока не приводится.

История с гибелью людей на Совхозной улице всколыхнула все российские СМИ. Там госпитализировали маму, бабушку и внучку. Известно, что во время ужина они поели арбуз. Но никакой точной связи с предполагаемым отравлением нет до сих пор.

Медики не смогли спасти 15-летнюю девочку и ее бабушку, они умерли в больнице. За жизнь мамы подростка сейчас борются врачи.

Ситуацию усугубило то, что позже в том же подъезде и рядом с ним стали госпитализировать других жильцов. В общей сложности в больницы попали 11 человек, все проживают на той же улице Совхозной.

В причинах разбираются следователи, организованы тщательные проверки. Подъезд, где погибли жильцы, изучали на предмет утечки газа, делали забор воды из подвала. Есть версии о неправильно проводившемся капитальном ремонте и даже о травле насекомых. Но ни одна из этих версий пока ничем не подтверждается.