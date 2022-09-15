Полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным подростком в Краснодарском крае | 360°

Происшествия 15 сентября 2022, 16:11 Поделиться Telegram

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Viber Полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным подростком в Краснодарском крае

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Несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, катался на большой скорости в Красноярском крае. Полиции пришлось погнаться за ним и даже выстрелить по колесам, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу краевого управления полиции.

По данным ведомства, подросток совершал опасные маневры и выезжал на встречную полосу. Он проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться и попытался скрыться. Правоохранители отправились за ним в погоню.

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Во время задержания нарушитель пытался сбежать, но его доставили в отделение полиции и туда же вызвали его маму. Теперь ему грозит штраф до 75 тысяч рублей.

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