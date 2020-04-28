Полиция устроила погоню из-за виновного в ДТП

По информации РИА ФАН, во время оформления ДТП виновный уехал с места аварии. Полицейские стали преследовать водителя ВАЗ, который проигнорировал требование остановиться.

Преступник нарушил правила дорожного движения, пока уезжал от ДПС. Но позже сотрудники выстрелили по колесам виновника аварии и задержали его. Выяснилось, что обвиняемый управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.