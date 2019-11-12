Полиция устроила погоню и задержала угонщиков в Нижегородской области

«Сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение, что в рабочем поселке Большое Мурашкино неизвестными угнана машина медицинской службы. Спустя 15 минут они заметили транспортное средство на одной из улиц города Кстово», — пояснила Ирина Волк.

Известно, что водитель угнанной скорой не остановился по требованию, поэтому полиция начала погоню.

По словам представителя МВД России, угонщик, пытаясь скрыться, сильно превышал скорость, совершал рискованные маневры, проезжал светофоры красный свет и даже выталкивал служебный автомобиль с проезжей части.

«На 448-м километре федеральной автомобильной дороги М7 „Волга“ сотрудники правоохранительных органов, убедившись в отсутствии других машин, произвели предупредительные выстрелы в воздух, а затем прицельные — по колесам автомобиля. Недалеко от деревни Подлесово машина с пробитыми колесами остановилась, двое мужчин выбежали из нее и попытались скрыться в лесу, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и доставлены в Отдел МВД России по Кстовскому району», — заявила Волк.

Она добавила, что против угонщиков возбудили уголовное дело. Задержанные были ранее судимы. Сейчас решается вопрос о наказании угонщиков.