Полиция установила личности водителя и погибших в ДТП с автобусом на Урале

Полиция установила личности воителя автобуса, а также погибших и пострадавших после наезда автобуса в толпу пешеходов в городе Лесной. В результате ДТП погибли шесть человек, еще пять госпитализированы.

«За рулем находился гражданин Зелев, 1964 года рождения, имеющий 31 год водительского стажа, из них 28 категории „Д“. Злостным нарушителем ПДД не является, три раза привлекался инспекторами ДПС к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе МВД региона.

В полиции уточнили, что водитель ранее привлекался к ответственности по статьям «Управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей» и «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

Во время ДТП он был трезв. Инспекторы ГИБДД выясняют, была проводилась ли утром предрейсовая проверка автобуса.

В аварии погибли три женщины 1971, 1984, 1964 годов рождения и три мужчины 1963, 1977, 1959 годов рождения. Пострадали четыре женщины 1997,1957, 1970, 1967 годов рождения и мужчина, 1959 года рождения. Как объяснили в МВД, от сильного удара ворота упали и придавили несколько человек. Еще несколько человек получили травмы после наезда на них автобуса.

Утром 10 июня автобус врезался в толпу идущих на работу людей. Водитель, когда ехал с крутого спуска, понял, что у него отказали тормоза. Он сигналил другим автомобилистам, чтоб предупредить об опасности, а кондуктор попросила около 30 пассажиров автобуса сгруппироваться и держаться за поручни. Однако в районе дома 55 автобус пробил ворота промышленного предприятия и наехал на пешеходов.