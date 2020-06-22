Полиция установила личности распространителей SIM-карт для голосования по поправкам в Конституцию

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение этих мошенников. Выйти на них сотрудники ведомства смогли во время проверки информации о вероятных попытках фальсификации во время проведения общероссийского голосования.

После завершения проверки столичный главк МВД примет решение о возбуждении уголовного дела, о чем сообщит в Московскую городскую избирательную комиссию.

На минувшей неделе телеканал «Дождь» сообщил о мошенниках, которые предлагали за деньги зарегистрироваться на сайте mos.ru для предстоящего голосования по поправкам в Конституцию. Они предоставляли SIM-карты, а также персональные данные москвичей для регистрации и участия в электронном голосовании.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что комиссия обратилась в полицию, чтобы проверить информацию о создании ложных аккаунтов.

«Да, мы обратились в ГУ МВД по Москве из-за информации о создании ложных аккаунтов для дистанционного электронного голосования. Дальнейшие действия будут зависеть от результатов проверки», — привело его слова РИА «Новости».

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко уточнил, что действительно на портале mos.ru можно завести аккаунт на другого человека. Но для того, чтобы действительно проголосовать, нужно попасть в список ЦИК, который делается путем сопоставления системы ГАС-Выборы с двумя порталами. Такой процесс проходил до 5 июня и недавно зарегистрированные кабинеты в этот список не попали.

«В силу объема и скорости межведомственного обмена данными для их выверки мы говорим о том, что те, кто создает кабинет после 5 июня и надеется только на стандартную запись (подтверждение СНИЛС), имеют очень высокую вероятность не получить это сопоставление вовремя», — пояснил он.

Окончательное решение о включении в список для возможности электронного голосования граждане получат 24 июня.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет в Москве и Нижегородской области. В столице записаться можно через сайты mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России старше 18 лет с постоянной регистрацией в Москве и личным кабинетом на указанных сайтах. Само электронное голосование пройдет с 25 по 30 июня.