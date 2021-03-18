Полиция установила, кому принадлежал череп, найденный собакой в Ленобласти

В Ленинградской области полиция установила личность погибшего, чей череп нашла собака. Об этом сообщило издание «Политика сегодня».

В полицию обратился хозяин пса. Он рассказал, что его питомец нашел череп во время прогулки.

На месте происшествия полицейские обнаружили землянку и труп человека. Признаков насильственной смерти найдено не было. Выяснилось, что там жил пожилой житель Санкт-Петербурга, который с 2019 года считался без вести пропавшим.