Происшествия 17 марта 2023, 12:05 Полиция Улан-Удэ задержала мужчину, который целился из оружия в прохожих

Читать 360tv в

В Бурятии правоохранительные органы задержали 23-летнего уроженца Кяхтинского района, который целился в прохожих на улице из пневматического оружия. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на МВД региона.

Сообщение от очевидцев поступило в отделение полиции примерно в 9:14 по местному времени (4:14 по Москве). Горожане рассказали, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения ходит с оружием и целится в прохожих, сообщил сайт newizv.ru.

Реклама

Спустя несколько минут на место ЧП приехали стражи порядка и задержали мужчину. Оказалось, что подозреваемый был дважды судим за кражи.

Реклама