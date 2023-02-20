Происшествия 20 февраля 2023, 11:56 Полиция Уфы начала проверку после сообщения о нападении 10-летнего ребенка на отца

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В Уфе полиция начала проверку после сообщения о нападении 10-летнего ребенка на своего отца. Об этом написал сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по РБ.

Как написал Telegram-канал Mash Batash, мальчик нанес несколько ножевых ранений отцу после ссоры. Мужчина перед этим отказался с ним играть, а также повысил на него голос.

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Информации о состоянии здоровья мужчины не поступало.

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