Полиция Тольятти проверит видео с «пьяным начальником участковых»

В Сети появился ролик со спящим в разбитой машине полицейским. Его авторы уверяют, что за рулем заснул пьяным «начальник участковых» Тольятти. Полиция уже начала служебную проверку, рассказали «360» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В ведомстве подчеркнули, что информации о ДТП с участием фигурирующей в видео машины нет.

«Повреждения, имеющиеся на автомобиле, старые. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в пресс-службе.

На снятых кадрах видна иномарка со вмятинами на левом боку. На водительском месте в ней сидит мужчина в полицейской форме. Глаза у него закрыты. В какой-то момент правоохранитель приоткрывает глаза и смотрит в сторону снимающих его на камеру. Он ничего не говорит.

В подписи к публикации говорится о том, что водителем иномарки является подполковник полиции, который «сел за руль, попал в ДТП и уснул».