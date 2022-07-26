Полиция Тобольска попросила помощи у местных жителей в поиске водителя, сбившего подростка

Полиция Тобольска ищет водителя, который сбил 12-летнего ребенка на велосипеде и скрылся с места происшествия. Госавтоинспекция попросила помощи у очевидцев происшествия, написало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ДТП случилось около ТЦ «Евразия» в шестом микрорайоне Тобольска. Водитель сбил мальчика на велосипеде и скрылся. Ребенок получил травму ноги.

Очевидцев и всех, кто располагает информацией о произошедшем, попросили обратиться в полицию Тобольска.