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    26 июля 2022, 12:11

    Полиция Тобольска попросила помощи у местных жителей в поиске водителя, сбившего подростка

    Полина Гребенщикова

    Полиция Тобольска ищет водителя, который сбил 12-летнего ребенка на велосипеде и скрылся с места происшествия. Госавтоинспекция попросила помощи у очевидцев происшествия, написало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    ДТП случилось около ТЦ «Евразия» в шестом микрорайоне Тобольска. Водитель сбил мальчика на велосипеде и скрылся. Ребенок получил травму ноги.

    Очевидцев и всех, кто располагает информацией о произошедшем, попросили обратиться в полицию Тобольска.