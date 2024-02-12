Происшествия 12 февраля 2024, 02:27 Тюменские подростки толпой избивали прохожих и снимали это на видео МВД Тюмени: полиция проверит информацию об избиении подростками прохожих РИА «Новости»

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Полиция Тюмени проводит проверку информации об избиении группой подростков случайных прохожих. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В местных пабликах появился видеоролик, на котором компания подростков избивает одного человека на улице, и еще одного в помещении. В посте авторы Telegram-канала написали, что «малолетки снимают видео избиения толпой ради забавы».

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«Проводится проверка по факту выявленного в одном из мессенджеров видео, на котором утверждается, что группа молодых людей избивает случайных прохожих и снимает происходящее на видео», — заявили в пресс-службе ведомства.

В МВД отметили, что после выяснения обстоятельств правоохранительные органы дадут правовую оценку произошедшего и примут меры.

В Тюмени возбудили уголовное дело по факту избиения подростка мужчинами. По утверждению матери пострадавшего, причиной нападения стала его шапка — мужчины «из пивнушки» перепутали армейскую звезду на ней с кадетской.