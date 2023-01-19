Происшествия 19 января 2023, 18:48 Полиция Тюмени накрыла подпольный спиртзавод

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В Тюмени на Старом Тобольском тракте полицейские нашли в одном из складов подпольный цех по производству алкогольной продукции. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии прибыли на место. Они обнаружили, что на территории складского помещения производят немаркированную спиртосодержащую продукцию.

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«В помещении полицейскими обнаружены пластиковые цистерны и канистры, а также специальное оборудование, предназначенное для производства спиртосодержащей продукции», — сообщила официальный представитель МВД России Ирины Волк.

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Кроме того, правоохранители нашли пшеницу, которую планировали использовать для сырья, и около 7,5 тысячи литров спирта крепостью почти 96%. По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемые задержаны.