Полиция Татарстана задержала сотрудницу банка, которая похитила 35 млн руб | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 14:26 Полиция Татарстана задержала сотрудницу банка, которая похитила 35 млн руб

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В Казани полицейские задержали сотрудницу банка, которая подозревается в краже 35 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

Злоумышленница решила похитить крупную сумму денег в тот момент, когда узнала, что офис банка в Нижнекамске закрывается. Она похитила деньги и сбежала с ними в Казань.

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По факту хищения возбуждено уголовное дело. Женщина созналась в краже денег. Сейчас она находится в СИЗО.

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