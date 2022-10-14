Полиция Татарстана задержала мужчину, который пытался ранить бывшую возлюбленную | 360°

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Криминал
15 октября 2022, 17:16
Московский вуз поймали на выдаче справок уклонистам от мобилизации
Деньги
15 октября 2022, 17:14
ЦБ выдаст разрешения на вывоз валюты более 10 тысяч долларов
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Общество
15 октября 2022, 16:52
Пожарные ликвидировали пожар на белгородской нефтебазе
Деньги
15 октября 2022, 16:49
Россиян предупредили о рассылающих письма ЦБ мошенниках
Власть
15 октября 2022, 16:45
Работы по усилению левой части Крымского моста завершили
Спецоперация
15 октября 2022, 16:40
Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую
Происшествия
15 октября 2022, 16:36
Пограничный переход в Белгородской области уничтожили 14 прилетевших снаряда
Мир
15 октября 2022, 16:35
Польша восстановила работу нефтепровода «Дружба»
Происшествия
15 октября 2022, 16:22
Восьмиклассницу арестовали по делу об убийстве сестры в Саратове