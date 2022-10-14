Полиция Татарстана задержала мужчину, который пытался ранить бывшую возлюбленную | 360°

Происшествия 14 октября 2022, 12:18 Поделиться Telegram

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Viber Полиция Татарстана задержала мужчину, который пытался ранить бывшую возлюбленную

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В городе Тетюши Республики Татарстан полиция задержала местного жителя, который угрожал своей бывшей возлюбленной ножом. Об этом сообщило издание «KAZANFIRST».

Как выяснили правоохранители, ранее судимый мужчина хотел уговорить возлюбленную вернуться к нему, однако получив отказ, решил расправиться с женщиной с помощью холодого оружия, написало РИА ФАН.

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Пострадавшую с травмами доставили больницу. Подозреваемый в настоящий момент находится под стражей. По факту нападения заведено уголовное дело.

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