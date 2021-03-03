Полиция спасла отравившуюся угарным газом семью в Орле

Сотрудники полиции оказали помощь отравившимся угарным газом семье и медицинским специалистам в Орле, написала газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу УМВД по области.

Уточняется, что 21 февраля в полицию поступило сообщение о необходимости оказать содействие работникам скорой помощи в госпитализации. На место прибыли сотрудники отдела УУП и ПДН УМВД РФ. Лейтенанты Армен Саркисян и Вениамин Лазоренко вошли в квартиру и увидели в коридоре лежащую без сознания женщину. Рядом с пострадавшей находился медик.

«В других комнатах полицейские обнаружили двух подростков в бессознательном состоянии, пожилую женщину и еще одного медицинского работника, пытавшегося привести в чувство пенсионерку. Фельдшеры пояснили, что требуется помощь в эвакуации данных граждан. Буквально через минуту они также потеряли сознание», — уточнили в пресс-службе.

Правоохранители вместе с третьим сотрудником скорой помощи, используя подручные средства и носилки, вынесли пострадавших на улицу. Помощь в эвакуации оказал сосед потерпевших. Граждан доставили в больницу.