Полиция Сочи задержала 23-летнюю девушку с партией наркотиков | 360°

Все новости

Подмосковье

05 октября 2022, 13:53

Коломну признали одним из самых интересных и уникальных мест силы России

Общество

05 октября 2022, 13:51

Фейк: «Газпром» закупил тысячи дронов, но не отправил их в зону спецоперации

Реклама

Общество

05 октября 2022, 13:49

Найдено объяснение «лазерным столбам» под Белгородом

Деньги

05 октября 2022, 13:47

Новые регионы России освободят от налога на прибыль на 10 лет

Спецоперация

05 октября 2022, 13:45

Сообщения о взятии украинскими боевиками Снигиревки в Херсонской области назвали фейком

Общество

05 октября 2022, 13:43

Мобилизованным объяснили, что от них не могут требовать покупать экипировку

Подмосковье

05 октября 2022, 13:43

Подмосковье примет участие в международной конференции по вопросам миграции

Общество

05 октября 2022, 13:38

Песков рассказал, как Путин планирует провести день рождения

Мир

05 октября 2022, 13:33

Позицию США по использованию HIMARS Украиной назвали доказательством их участия в конфликте

Происшествия

05 октября 2022, 12:43

Полиция Сочи задержала 23-летнюю девушку с партией наркотиков

Читать 360tv в

В Сочи правоохранители задержали 23-летнюю жительницу Липецка, которая собиралась распространять наркотики на территории курорта. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УВД по городу.

По данным ведомства, к ним обратилась жительница дома на улице Горького, которая рассказала, что подозрительная девушка что-то спрятала в подъезде на лестничной площадке. Правоохранители успели застать закладчицу, которая в кармане прятала 24 свертка с кристаллообразным веществом.

Реклама

Экспертиза подтвердила, что это наркотик — производное N-метилэфедрона.

Реклама

На девушку завели уголовное дело, наказание по которому предусматривает до 20 лет тюрьмы. Сейчас она находится под стражей.

Наркотики

Сочи

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама