Полиция Сочи задержала 23-летнюю девушку с партией наркотиков | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 12:43 Поделиться Telegram

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Viber Полиция Сочи задержала 23-летнюю девушку с партией наркотиков

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В Сочи правоохранители задержали 23-летнюю жительницу Липецка, которая собиралась распространять наркотики на территории курорта. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УВД по городу.

По данным ведомства, к ним обратилась жительница дома на улице Горького, которая рассказала, что подозрительная девушка что-то спрятала в подъезде на лестничной площадке. Правоохранители успели застать закладчицу, которая в кармане прятала 24 свертка с кристаллообразным веществом.

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Экспертиза подтвердила, что это наркотик — производное N-метилэфедрона.

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На девушку завели уголовное дело, наказание по которому предусматривает до 20 лет тюрьмы. Сейчас она находится под стражей.

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