Полиция Сочи нашла подозреваемого в убийстве 55-летней женщины

В Сочи задержали подозреваемого в убийстве женщины, который спрятал тело жертвы в лесополосе. Убийство произошло накануне возле одного из домов на улице Голубые Дали в Адлерском районе города. Об этом написал «Царьград».

На теле женщины правоохранители заметили повреждения головы, которые были нанесены, вероятнее всего, с помощью камня. Во время допроса подозреваемый сознался в совершенном преступлении. Он пояснил, что причиной расправы стали оскорбительные высказывания в его адрес.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю отметили, что решается вопрос о заключении подозреваемого под сражу.