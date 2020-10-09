Полиция Симферополя задержала подозреваемых в краже из ТЦ

«Персонал торгового заведения рассказал, что неизвестный молодой человек в компании девушки прогуливался по магазину и незаметно складывал товары в сумку. После чего пара спешно покинула торговый зал», — уточнили правоохранители.

По их словам, в сумке задержанных обнаружили пропавшие товары. Также в рюкзаке наши пару новых мужских полуботинок, которые принадлежат одному из бутиков ТЦ. Подозреваемыми оказались 34-летний житель Севастополя и его сожительница. Пара дала признательные показания.

В настоящий момент проводится проверка по факту произошедшего.