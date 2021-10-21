21 октября 2021, 14:42
Полиция Севастополя обследовала троллейбус, в котором якобы заложили бомбу
Полицейские организовали поиски якобы заложенной бомбы на пятом километре Балаклавского шоссе Севастополя
Полиция Севастополя провела обыск в троллейбусе, в котором якобы располагалось взрывное устройство. Транспорт остановился на пятом километре Балаклавского шоссе. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Севастополю.
«Никаких взрывчатых веществ не обнаружено», — заявили в ведомстве.
Ранее взрыв мины времен Великой Отечественной войны произошел в Ростовской области. На устройстве подорвался комбайн во время уборки урожая. Водитель сельскохозяйственной техники не пострадал.