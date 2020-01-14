    14 января 2020, 16:23

    Полиция Севастополя изъяла около трех килограммов синтетических наркотиков у мужчины

    Анастасия Кременчугская

    В Севастополе сотрудники полиции задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте и хранении наркотиков, во время спецоперации по изъятию оборота партии наркотических веществ, пишет газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

    Неработающего мужчину задержали в то время, как он делал «тайник» с наркотиками. Он уже дал признательные показания и сказал, что криминальную работу получил через интернет от неизвестных людей.

    Помимо наркотиков полиция нашла дома у подозреваемого упаковочные материалы, двусторонний скотч и изоленту, а также электронные весы.

    В данный момент мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело.