14 января 2020, 16:23
Полиция Севастополя изъяла около трех килограммов синтетических наркотиков у мужчины
В Севастополе сотрудники полиции задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте и хранении наркотиков, во время спецоперации по изъятию оборота партии наркотических веществ, пишет газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.
Неработающего мужчину задержали в то время, как он делал «тайник» с наркотиками. Он уже дал признательные показания и сказал, что криминальную работу получил через интернет от неизвестных людей.
Помимо наркотиков полиция нашла дома у подозреваемого упаковочные материалы, двусторонний скотч и изоленту, а также электронные весы.
В данный момент мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело.