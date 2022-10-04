Полиция Саратовской области задержала преступников, которые обворовывали фермеров | 360°

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Полиция Саратовской области задержала преступников, которые обворовывали фермеров

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В Саратовской области полиция задержала троих мужчин, которые обворовывали местных фермеров. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на ГУ МВД России по области.

Как рассказали в правоохранительных органах, злоумышленники совершили как минимум четыре кражи сельхозтехники из хозяйств фермеров в Ртищевском и Екатериновском районах. На вырученные деньги от продажи запчастей они хотели открыть кафе, написало ИА Nation News.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей.

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Кражи

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