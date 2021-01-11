Полиция Саратова проверит случай с влетевшей в окно «ракетой»
В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали РИА «Новости», что участковый зафиксировал повреждения стеклопакетов.
По мнению хозяйки квартиры, в окно влетела запущенная неизвестными сигнальная ракета. На новогодние праздники женщина вместе с семьей уезжала из дома и обнаружила разбитое окно только 7 января.
«Это был шок. В квартире холод, на полу рассыпан какой-то порошок», — поделилась жительница Саратова.
Она заметила, что предмет залетел на 19-й этаж и пробил три стекла на лоджии и два на кухне. Сначала ее муж решил, что всему виной — фейерверк, но женщина в этом сомневается. Она предполагает, что в квартиру попала сигнальная ракета СХТ-40.
На опубликованном в Сети видео видна дыра в окне, осколки на балконе и раскуроченный элемент запущенного снаряда. В первые дни нового года соседи семьи, чья квартира пострадала, слышали какой-то грохот.