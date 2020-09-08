Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемых в серии краж

Полиция по горячим следам задержала подозреваемых в серии краж из квартир в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

В воскресенье, 6 сентября, в полицию Петроградского района поступило сообщение от 28-летней хозяйки квартиры на Пионерской улице. Девушка рассказала, что с 1 по 6 сентября неизвестные, проникнув в ее жилье, украли деньги и ювелирные украшения. В целом сумма ущерба составила примерно 400 тысяч рублей.

В этот же день на улице Средне-Колтовской были задержаны четверо мужчин. Один из них оказался 45-летним коренным петербуржцем, остальные трое — приезжие из Закавказья в возрасте 47 и 48 лет, информирует ИА «Невские Новости».

В ходе личного досмотра у подозреваемых изъяли имущество потерпевшей. Помимо прочего, у них нашли большое число отмычек от дверей. Сотрудники правоохранительных органов считают, что мужчины могут иметь отношение к другим взломам квартир в Петербурге. Возбуждено уголовное дело.