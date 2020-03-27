    27 марта 2020, 13:27

    Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчин в наркотическом опьянении

    Ольга Ситникова

    Сотрудники ГИБДД по Санкт-Петербургу остановили автомобиль Nissan. Внутри машины находились двое мужчин в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на группу «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

    Инспекторы провели обыск автомобиля и изъяли наркотики и курительные трубки.

    Во ходе разговора с сотрудниками полиции один из задержанных попытался съесть сверток с неизвестным веществом, который достал из кармана джинсов.

    По данным экспертизы, в свертке находилось 0,98 грамма психотропного вещества.

    В багажнике машины нашли обложку удостоверения с надписью «Росгвардия», внутри лежали банковские карты.