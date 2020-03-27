Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчин в наркотическом опьянении

Инспекторы провели обыск автомобиля и изъяли наркотики и курительные трубки.

Во ходе разговора с сотрудниками полиции один из задержанных попытался съесть сверток с неизвестным веществом, который достал из кармана джинсов.

По данным экспертизы, в свертке находилось 0,98 грамма психотропного вещества.

В багажнике машины нашли обложку удостоверения с надписью «Росгвардия», внутри лежали банковские карты.