27 марта 2020, 13:27
Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчин в наркотическом опьянении
Сотрудники ГИБДД по Санкт-Петербургу остановили автомобиль Nissan. Внутри машины находились двое мужчин в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на группу «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».
Инспекторы провели обыск автомобиля и изъяли наркотики и курительные трубки.
Во ходе разговора с сотрудниками полиции один из задержанных попытался съесть сверток с неизвестным веществом, который достал из кармана джинсов.
По данным экспертизы, в свертке находилось 0,98 грамма психотропного вещества.
В багажнике машины нашли обложку удостоверения с надписью «Росгвардия», внутри лежали банковские карты.