Полиция Ростова начала поиски водителя, который сбил двух детей и скрылся

В Ростове-на-Дону автомобиль сбил двух девочек 16 и 17 лет, не притормозив на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие госпитализированы с травмами, сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИБДД.

Случай произошел вечером 17 июня. Подростки переходили дорогу на Театральном проезде, когда их сбил автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия. Полиция ищет его по камерам видеонаблюдения. Как сообщили в органах, номер машины уже удалось установить.