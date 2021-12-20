Полиция Ростова-на-Дону задержала 25-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании пенсионерки

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 25-летнего жителя Новочеркасска, который подозревается в изнасиловании пенсионерки, а также в краже. Об этом написал «Царьград», со ссылкой на пресс-службу следственного комитета по Ростовской области.

Злоумышленник напал на женщину сзади, не давая ей вырваться, а после изнасиловал и ограбил ее.

По описанию сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. На него завели уголовное дело сразу по трем статьям — «Изнасилование», «Иные действия сексуального характера», «Грабеж». Если его вина будет доказана, мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.