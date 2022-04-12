Полиция раскрыла убийство, совершенное в 1995 году

Полиция Краснодарского края раскрыла дело об убийстве, которое произошло 31 декабря 1995 года в Крымске. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

По информации правоохранителей, убийство произошло на почве ревности. Мужчина задушил знакомого после того, как тот потребовал не общаться с его супругой. Тело убийца сбросил в реку Кубань.

В настоящий момент обвиняемый находится под стражей в связи с убийством, совершенном в 2018 году. Ему назначили 12 лет лишения свободы. В ближайшее время суд вынесет приговор по делу об убийстве 1995 года.